cala il sipario sul governo feliziani

Si è ufficialmente chiuso il cerchio sull’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Feliziani, con le dimissioni di tutti e dieci i consiglieri, protocollate ieri mattina. Avviato quindi l’iter prefettizio per la nomina del commissario, che traghetterà l’amministrazione fino a nuove elezioni comunali. La crisi politica, da subito dimostratasi irreversibile, si era aperta al termine della seduta consiliare di sabato, quando cinque consiglieri di maggioranza (tra cui i membri di Giunta) avevano anticipato e motivato le proprie dimissioni dando lettura di un documento. Ai cinque si era unito verbalmente un ulteriore consigliere di maggioranza ed i tre consiglieri di opposizione, per un totale di nove dimissionari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

