Cagliari Pisacane | Dobbiamo dare qualcosa in più contro il Napoli servirà una partita di alto livello

2 dic 2025

Coppa Italia, Cagliari, Pisacane: “Dobbiamo dare qualcosa in più, contro il Napoli servirà una partita di alto livello, out Folorunsho, Palestra, Mina, Mazzitelli e Zé Pedroci. Teniamo a fare bella figura e a passare il turno”. Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Napoli al Maradona. Queste le sue parole: Pisacane: ”Una squadra come la nostra che non vince da due mesi deve fare qualcosa in più”. “Una squadra come la nostra che non vince da due mesi deve fare qualcosa in più, tutti dobbiamo fare di più. A Torino ci sono stati dei momenti in cui abbiamo difeso bene da squadra, in altri meno e contro le grandi squadre non puoi sbagliare nulla. 🔗 Leggi su Parlami.eu

