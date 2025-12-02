Cagliari Pisacane | Contro il Napoli dovremo avere compattezza Folorunsho e Palestra non ci saranno
Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Napoli. Le parole di Pisacane. Il post-Juventus: «Una squadra come la nostra che non vince da due mesi deve fare qualcosa in più, tutti dobbiamo fare di più. A Torino ci sono stati dei momenti in cui abbiamo difeso bene da squadra, in altri meno e contro le grandi squadre non puoi sbagliare nulla. In questi due allenamenti post-Juventus abbiamo lavorato sulle cose che non hanno funzionato, a volte non sono solo gli aspetti tecnico-tattici: quando vuoi vincere bisogna metterci anche quel qualcosa in più in termini di furore agonistico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Juventus-Cagliari I rossoblù pagano a caro prezzo alcune disattenzioni nella sconfitta di Torino contro la Juventus: la nostra analisi tattica del ko rimediato dal Cagliari di Pisacane contro la squadra di Spalletti - facebook.com Vai su Facebook
#Partenopei pronti ad ospitare il #Cagliari di Pisacane, per proseguire l'avventura in #CoppaItalia: riusciranno gli #azzurri a riscattare l'eliminazione della passata edizione proprio in questa fase? Vai su X
Cagliari, Pisacane: «Contro il Napoli dovremo avere compattezza, Folorunsho e Palestra non ci saranno» - Le parole del tecnico del Cagliari Fabio Pisacane in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Napoli. Lo riporta ilnapolista.it
DA CAGLIARI - Casini: "Coppa Italia? Pisacane a Napoli potrebbe dare spazio a chi ha giocato meno" - A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuta il giornalista di Radiolina da Cagliari, Lele Casini: “Difficile immaginare la formazione che sceglierà Pisacane. Lo riporta napolimagazine.com
SALA STAMPA | Pisacane verso Napoli - Cagliari, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa ... Si legge su cagliaricalcio.com
Verso Napoli Cagliari, Luvumbo e Kilicsoy vogliono riscattarsi: i dettagli - Verso Napoli Cagliari, Luvumbo e Kilicsoy vogliono mettersi in luce nella sfida di domani di Coppa Italia contro i campioni d’Italia in carica L’impegno di Coppa Italia in programma allo Stadio Marado ... Come scrive cagliarinews24.com
Probabile formazione Cagliari: le possibili scelte di Pisacane contro il Napoli di Conte. Cosa filtra - Probabile formazione Cagliari, vi mettiamo a disposizione le presunte scelte che potrebbe adottare Fabio Pisacane con il Napoli. Da cagliarinews24.com
Napoli-Cagliari, probabili formazioni: Conte fa turnover. Le ultime - Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad ospitare il Cagliari di Fabio Pisacane, mercoledì 2 dicembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Da tuttonapoli.net