Cagliari Pisacane | Contro il Napoli dovremo avere compattezza Folorunsho e Palestra non ci saranno

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Napoli. Le parole di Pisacane. Il post-Juventus: «Una squadra come la nostra che non vince da due mesi deve fare qualcosa in più, tutti dobbiamo fare di più. A Torino ci sono stati dei momenti in cui abbiamo difeso bene da squadra, in altri meno e contro le grandi squadre non puoi sbagliare nulla. In questi due allenamenti post-Juventus abbiamo lavorato sulle cose che non hanno funzionato, a volte non sono solo gli aspetti tecnico-tattici: quando vuoi vincere bisogna metterci anche quel qualcosa in più in termini di furore agonistico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

