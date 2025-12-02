Caduta rovinosa dalle scale la presentatrice finisce così | il tonfo diventa virale VIDEO
News tv. “Caduta rovinosa dalle scale”, la presentatrice finisce così: il “tonfo” diventa virale – Un episodio inatteso ha segnato la puntata di lunedì 1° dicembre del GialappaShow, trasmesso su Tv8, attirando l’attenzione di pubblico e media. Protagonista della serata è stata una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano, invitata come co-conduttrice accanto al Mago Forrest. L’ingresso in scena, pensato per essere di grande effetto, si è rapidamente trasformato in un momento fuori programma che, pur suscitando sorpresa, non ha avuto conseguenze gravi. Il video della caduta, che trovate in seconda pagina, è virale. 🔗 Leggi su Tvzap.it
