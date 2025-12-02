Cadavere in un appartamento di Ischia | disposta l' autopsia

Un 82enne è stato trovato senza vita nella sua casa di Ischia Porto, in via Leonardo Mazzella. I vicini avevano avvisato i pompieri dato che l'uomo non rispondeva alle loro chiamate. Dopo aver sfondato la porta d'ingresso i vigili del fuoco non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it