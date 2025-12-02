Cabal torna titolare | Spalletti lo lancia dal primo minuto stasera in Juve Udinese! La decisione per l’ottavo di finale di Coppa Italia

Cabal parte dal primo minuto contro l’Udinese: non è una sorpresa ma un segnale di stima, Spalletti lo rilancia nel turnover. La serata di Coppa Italia all’ Allianz Stadium rappresenta un banco di prova importante per molti protagonisti della rosa bianconera, ma per uno in particolare assume i contorni di un vero e proprio nuovo inizio. Juan Cabal scende in campo dal primo minuto nella sfida contro l’Udinese, riprendendosi quella fascia sinistra che un infortunio muscolare gli aveva sottratto per oltre un mese. La scelta di Luciano Spalletti di schierarlo titolare, sebbene inserita in un contesto di ampio turnover ragionato per gestire le energie, non può essere archiviata come una semplice rotazione fisiologica, ma va letta come un segnale di fiducia inequivocabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cabal torna titolare: Spalletti lo lancia dal primo minuto stasera in Juve Udinese! La decisione per l’ottavo di finale di Coppa Italia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ecco le #pagelle dei bianconeri dopo la vittoria per 2-3 nella difficile trasferta #BodoJuve. #Yildiz è l'uomo decisivo: entra e strappa un fantastico 7.5, il migliore in campo della #Juve. Voti bassi per #Adzic e #Cabal ma la squadra torna a vincere: mister - facebook.com Vai su Facebook

Le #pagelle dei bianconeri dopo la vittoria per 2-3 nella difficile trasferta #BodoJuve. #Yildiz è l'uomo decisivo: entra e strappa un fantastico 7.5, il migliore in campo della #Juve. Voti bassi per #Adzic e #Cabal ma la squadra torna a vincere: mister #Spal Vai su X

Juve, Spalletti tra test e buone notizie: in Coppa Italia Gatti torna titolare - Ma sarà la difesa il reparto dove si troveranno delle novità: nella composizione a tre all'interno del 3- Secondo fantacalcio.it

Cabal torna in gruppo, Vlahovic parzialmente con i compagni. Verso Firenze con David titolare - Buone notizie per la Juventus di Luciano Spalletti in vista della trasferta di sabato alle 18 sul campo della Fiorentina. Segnala tuttojuve.com

Cabal Juventus, il colombiano vuole darsi continuità - Cabal Juventus, il colombiano è tornato in campo al Franchi dopo lo stop: si candida per il Bodo se Gatti non ce la fa, ma Kelly adesso è favorito Il pareggio per 1- Scrive juventusnews24.com

Buone notizie per Spalletti: Kelly torna in gruppo, Cabal vicino al rientro - La Juventus ha concluso il consueto allenamento pomeridiano in vista della sfida contro la Fiorentina, con alcune indicazioni positive per Luciano Spalletti. tuttojuve.com scrive

Juventus, recuperati Kelly e Cabal ma Spalletti punta ancora su Koopmeiners - Nonostante siano tornati a disposizione e di fatto anche convocati sia Kelly che Cabal, come riporta il Corriere dello Sport, la sensazione è che Luciano ... Secondo firenzeviola.it

Convocati Juve, tornano Kelly e Cabal: la scelta di Spalletti su Vlahovic - Torna in campo la Juventus dopo la terza e ultima sosta della stagione 2025/2026 per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Come scrive msn.com