Csinistra | Conte ' stiamo costruendo passo passo percorso' **

Iltempo.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Noi stiamo costruendo un percorso. È ovvio che non abbiamo ancora un programma di governo alternativo, anche se su tanti temi abbiamo lavorato già insieme come il salario minimo, la riduzione dell'ora di lavoro e tanti altri temi. Quindi stiamo costruendo passo dopo passo". Lo dice Giuseppe Conte sulla coalizione di centrosinistra a Di Martedì su la7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

