Csinistra | Conte ' giusto M5S faccia percorso che può giovare a intera coalizione'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Nel centrodestra i Fratelli d'Italia ormai recitano la parte assolutamente prevalente e quindi anche una capacità evidentemente espansiva che in qualche modo scura Forza Italia e Lega. Nell'area progressista invece" stando al sondaggio mostrato sulla capacità di espansione dei partiti "il Movimento 5 Stelle è al primo posto, quindi vuol dire che abbiamo una grande capacità espansiva ed è giusto che facciamo anche un percorso che può essere di giovamento per l'intera coalizione". Lo dice Giuseppe Conte a Di Martedì su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - C.sinistra: Conte, 'giusto M5S faccia percorso che può giovare a intera coalizione'

