Un autobus a due piani ha preso fuoco, intorno alle 8, mentre viaggiava sulla A4 Torino-Trieste, nel tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, nel Milanese. L'autobus in quel momento era vuoto e l'autista è riuscito a mettersi in salvo da solo. Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. A causa del rogo, si sono registrate lunghe code tra la Tangenziale e l'uscita di Sesto San Giovanni della A4. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bus a fuoco nel tratto milanese dell'A4