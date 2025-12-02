Buon onomastico Viviana e Bibiana oggi 2 dicembre | video gif e immagini di auguri da inviare via social
Si festeggia oggi 2 dicembre Santa Bibiana detta anche Viviana. Le notizie sulla giovane cristiana, che subì un martirio durante l’impero di Flavio Claudio Giuliano, sono scarne e fanno riferimento quasi esclusivamente al Passo Bibianae. Tuttavia queste vengono ritenute dalla maggior parte degli storici inattendibili. La persecuzione del padre della Santa dal doppio nome. Bibiana sarebbe nata a Roma tra il 347 e il 352 da Flaviano un cavaliere e prefetto di Roma che dopo aver perso la carica fu prima schiavizzato e poi martirizzato perché sorpreso mentre seppelliva i martiri Prisco, Priscilliano e Benedetta in un periodo in cui era ripresa la persecuzione dei cristiani. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
