Buon compleanno Luisa Corna Tarcisio Bertone Darmian…

Buon compleanno Britney Spears, Toldo, Darmian, Marco Brunelli, Roberto Capucci, Tarcisio Bertone, Lanfranco Turci, Giorgio Martino, Carmelo Lavorino, Ernesto Mauri, Natalino Balasso, Pietra Montecorvino, Sabina Rossa, Luisa Corna, Luca Venantini, Nelly Furtado, Nicolò Cherubin, Tommaso Migliore, Azzurra Gaglio, Luca Panerati, Salvatore Parrillo, Filippo Vedovotto, Kevin Fischnaller, Cecilia Salvai. Oggi 2 dicembre compiono gli anni: Marco Brunelli, imprenditore; Roberto Capucci, stilista; Tarcisio Bertone, cardinale, arcivescovo; Carlo Maietto, produttore cinema; Lanfranco Turci, politico; Giuseppe Caforio, politico; Isa Ferraguti, politica; Primo Martinelli, ex bobbista; Giorgio Martino, giornalista; Egidio Pedrini, politico; Giuseppe Cacciatore, filosofo; Ernesto Mauri, dirigente d’azienda; Carmelo Lavorino, criminologo, investigatore, giornalista, scrittore; Luigi Sappa, politico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Luisa Corna, Tarcisio Bertone, Darmian…

Scopri altri approfondimenti

Buon Compleanno al nostro Filippo che oggi spegne le sue prime candeline da papà, accanto alla sua piccola Sophie - facebook.com Vai su Facebook

Buon compleanno Woody Allen, il regista compie 90 anni #woodyallen #30novembre Vai su X

Buon Compleanno Mimi alla 3 edizione - Dopo il successo delle prime due edizioni svoltesi rispettivamente al Teatro Nuovo e al Teatro dal Verme di Milano con grandi artisti uniti per festeggiare Mia Martini nel giorno del suo compleanno, ... affaritaliani.it scrive

«Mio marito ha 15 anni in meno, ho trovato la felicità», Luisa Corna si racconta - In giro per tutta l'Italia tra serate, piazze e pure il San Marino Song Contest. Riporta ilmattino.it

Luisa Corna: «Ho 15 anni in più di mio marito, ma era un peccato fermarsi per l'età. Serena e Britti? A volte bisogna avere il coraggio di lasciarsi, noi donne ne abbiamo di ... - Luisa Corna, 59 anni, sta trascorrendo un'estate in tour nelle piazze italiane: è tornata al grande amore professionale, il canto, dopo aver sposato l'uomo della sua vita, l'ufficiale dei carabinieri ... Si legge su brescia.corriere.it

Luisa Corna sul marito, 15 anni più giovane: "Sarebbe stato un peccato fermarsi per l'età" - In occasione di un'intervista al Secolo XIX, Luisa Corna ha parlato delle precedenti relazioni e di come tutto è cambiato quando ha conosciuto Stefano Giovino, che ha 15 anni meno di lei. Secondo gazzetta.it

Luisa Corna, chi è: tra moda, canto e tv/ “A 16 anni ho lasciato casa per studiare a Milano” - Luisa Corna, chi è: modella, attrice e conduttrice, da Brescia a Milano fin da giovanissima per studiare ed entrare nel mondo dello spettacolo Sono state tante le esperienze di Luisa Corna nel corso ... Da ilsussidiario.net

Luisa Corna: “Mio marito Stefano Giovino ha 15 anni meno di me, sarebbe stato un peccato fermarsi per l’età” - Oggi fa ancora la cantante, ma si è trasferita a Livorno per amore del marito Stefano Giovino, che è più piccolo di lei di ... Secondo fanpage.it