Buon Compleanno Luciano compie 18 anni | E sempre forza lupi

Luciano Pio Petruzziello,oggi è il tuo compleanno.Come dice Vecchioni: “Ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un pezzo a quella poesia, puoi finirla tu.”Mamma e Papà ti hanno accompagnato per mano nel cammino della vita,ora tocca a te: vivila, mordila, falla tua. e sempre FORZA. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it