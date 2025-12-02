Bullismo insultano e aggrediscono un coetaneo | due 14enni ammoniti dal questore

Due provvedimenti di ammonimento nei confronti di altrettanti 14enni, sono stati emessi dal questore di Verona, Rosaria Amato, in quanto i due minori sono stati ritenuti responsabili di atti di bullismo e aggressioni ai danni di un loro coetaneo.L’attività istruttoria portata avanti dalla Sezione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

