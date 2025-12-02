Bulgaria Sofia | decine di migliaia in piazza contro il governo

I manifestanti hanno bruciato cassonetti e lanciato oggetti contro la polizia. Attaccate anche le sedi di due partiti della coalizione di governo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bulgaria, Sofia: decine di migliaia in piazza contro il governo

Torniamo in Europa con le proteste a Sofia: "La Bulgaria è teatro di massicce proteste contro il bilancio e la corruzione" @luigispinola Vai su X

Proteste a Sofia, decine di migliaia in piazza contro il governo - Decine di migliaia di persone hanno riempito il centro di Sofia per contestare il governo bulgaro e il progetto di bilancio 2026, accusato di non affrontare il nodo della c ... Come scrive quotidiano.net

Video. Bulgaria, proteste contro la bozza di bilancio 2026: scontri a Sofia - Decine di migliaia di bulgari in piazza contro la bozza della manovra 2026 del governo. Riporta it.euronews.com

Proteste in Bulgaria: scontri e barricate contro il bilancio del governo - Migliaia di persone sono scese in strada per protestare contro la legge di bilancio presentata dal governo di ... Lo riporta tg.la7.it

Bulgaria: migliaia nelle piazze contro finanziaria e corruzione nel governo. Il Presidente della Repubblica Radev: “Dimissioni ed elezioni” - (Sofia) Migliaia di persone sono scese in piazza ieri sera a Sofia e in molte città capoluoghi all’interno della Bulgaria per protestare contro la legge finanziaria, la mancanza di morale in politica, ... Si legge su agensir.it

Bulgaria, proteste in piazza della Generazione Z contro il bilancio 2026 - In Bulgaria sono scoppiate vaste proteste guidate principalmente dalla Generazione Z, con decine di migliaia di giovani che hanno manifestato contro il progetto di bilancio statale per il 2026. msn.com scrive

Bulgaria, proteste contro la bozza di bilancio 2026: scontri a Sofia - Decine di migliaia di bulgari in piazza contro la bozza della manovra 2026 del governo. msn.com scrive