Bulgaria | proteste di massa contro la corruzione

Proteste di massa in Bulgaria contro la corruzione e la legge di bilancio del 2026. I manifestanti chiedono le dimissioni del governo di coalizione di minoranza guidato dal primo ministro Rosen Zhelyazkov. Proteste di massa in Bulgaria Decine di migliaia di persone hanno protestato in Bulgaria contro la legge di bilancio del 2026 e la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Bulgaria: proteste di massa contro la corruzione

