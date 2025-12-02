Bugatti Bolide | l’ultimo capitolo di un’icona da pista

(Adnkronos) – La Bugatti Bolide chiude un percorso iniziato anni fa come sfida tecnica e visione progettuale. L’idea era semplice solo sulla carta: creare un’auto da pista estrema, sviluppata senza compromessi e capace di incarnare il DNA della Casa francese in una forma completamente nuova. Un obiettivo che ha richiesto anni di valutazioni, test, analisi . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

FOTO | Bugatti Bolide #ANSAmotori #ANSA Vai su X

L'ultima Bolide segna la fine di un capitolo per Bugatti. Una pietra miliare dal profondo significato per il marchio, che segna il culmine di un progetto che ha ampliato i confini del possibile nell'ingegneria automobilistica incentrata sulla pista. Con l'ultimo esemp - facebook.com Vai su Facebook

Bugatti Bolide, prodotto l’ultimo esemplare da 1.600 CV - Bugatti ha recentemente completato e consegnato l'ultimo esemplare della sua straordinaria hypercar da pista, la Bolide ... Da formulapassion.it

Bugatti, l’ultimo esemplare fa piangere i puristi: addio allo storico motore con un modello iper esclusivo - La Casa francese, sotto il controllo del Gruppo Volkswagen, ha avviato una nuova fase. Riporta allaguida.it

Bugatti Bolide: l’ultimo esemplare chiude l'era del motore W16 - L’ultima Bugatti Bolide chiude 4 anni di sviluppo estremo tra Le Mans e collezionismo, omaggiando colori e spirito della Type 35. Lo riporta msn.com

Bugatti Bolide, addio al mito: consegnato l'ultimo esemplare della hypercar da pista più estrema - Quaranta unità, un motore W16 leggendario e una storia che unisce passato e futuro: così si chiude il capitolo più audace della casa di Molsheim ... Da msn.com

Questa è l'ultima Bugatti Bolide di sempre - L'ultima Bugatti Bolide è stata costruita e consegnata al suo legittimo proprietario, segnando la fine del mostro con motore W16. Si legge su msn.com

Bugatti Bolide: l’ultima consegnata segna la fine di un’epoca - Bugatti ha consegnato la 40ª e ultima Bolide, chiudendo l'era del W16. Secondo msn.com