Bucciantini a Sky elogia il turco: Yildiz merita la 10 e fa le scelte giuste in campo, Conceicao ha tecnica ma sbaglia spesso l’ultima giocata decisiva. Kenan Yildiz si è preso la Juventus sulle spalle. Dopo la doppietta decisiva contro il Cagliari e l’impatto devastante avuto nella trasferta di Bodo in Champions League, il numero 10 della Vecchia Signora è al centro del dibattito sportivo. Il giornalista Marco Bucciantini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la crescita esponenziale del talento turco, sottolineando come il ragazzo stia onorando al meglio la maglia pesante che ha scelto di indossare, dimostrando una maturità e una costanza di rendimento rare per la sua età. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bucciantini applaude Yildiz: «Sta vivendo bene la responsabilità del 10 che si è preso». Poi “bacchetta” quell’altro bianconero