Bucciantini applaude Yildiz | Sta vivendo bene la responsabilità del 10 che si è preso Poi bacchetta quell’altro bianconero

Juventusnews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bucciantini a Sky elogia il turco: Yildiz merita la 10 e fa le scelte giuste in campo, Conceicao ha tecnica ma sbaglia spesso l’ultima giocata decisiva. Kenan Yildiz si è preso la  Juventus  sulle spalle. Dopo la doppietta decisiva contro il Cagliari  e l’impatto devastante avuto nella trasferta di  Bodo  in  Champions League, il numero 10 della  Vecchia Signora  è al centro del dibattito sportivo. Il giornalista Marco Bucciantini, intervenuto ai microfoni di  Sky Sport, ha analizzato la crescita esponenziale del talento turco, sottolineando come il ragazzo stia onorando al meglio la maglia pesante che ha scelto di indossare, dimostrando una maturità e una costanza di rendimento rare per la sua età. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com

