Abbiamo incontrato Gianluca Paese, marketing manager, e Giorgia Pellegrino, SOHO Product Sepcialist per parlare di stampa e di scansione e per ripercorrere la storia di un marchio lunga più di 110 anni. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Brother: "Abbiamo tre cose in mente: affidabilità, assistenza e tecnologia di precisione"