La provincia di Monza e Brianza si conferma culla dell'innovazione e un ambiente estremamente fertile per l'imprenditoria ad alto contenuto tecnologico, con le startup che rappresentano indicatori chiave del dinamismo economico locale. Queste realtà non solo creano competenze avanzate e facilitano la collaborazione con la ricerca, ma rappresentano anche i potenziali protagonisti delle future classifiche Top. Ne è un esempio Carsoon S.r.l., un anno fa prima classificata per fatturato tra le startup della provincia e oggi presente nella Top 1.000 (505esima, con 17,8 milioni di fatturato). Il numero delle startup innovative con sede in provincia è stabile a quota 136.

© Ilgiorno.it - Brianza hi-tech. Le startup lanciano la sfida