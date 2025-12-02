Brianna morta dopo un volo dal 17esimo piano | il telefono in modalità ‘Non disturbare’ accende i sospetti

Brianna Aguilera, 19 anni, è precipitata dal 17esimo piano di un edificio ad Austin, in Texas. La madre non crede alla tesi del suicidio: “Avevamo una regola: telefono con posizione attiva e risposte ai messaggi. È tutto molto strano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

