Brescia | Vintail Supermarket

Sabato 13 e domenica 14 dicembre torna il grande Supermarket di Vintail nel centro di Brescia, con un mercatino ricco di vintage, vinili, illustrazioni e non solo. Ad animare lo spazio del Carme arriveranno oltre trenta espositori tra i quali ravanare e spigolare alla ricerca di chicche del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dicembre Apertissimo via del Brolo 34A — Brescia - facebook.com Vai su Facebook

Due giorni a Carme Brescia all’insegna di stile gusto autenticità con “Vintail Supermarket” - Sabato 14 e domenica 15 dicembre Brescia si prepara ad accogliere ‘Vintail Supermarket’, un evento natalizio organizzato da Vintail e Mesceria Selvatica in collaborazione con Carme. Da quibrescia.it

Un centro commerciale anni ’90 da Carme: a Brescia c’è Vintail - Sarà Carme, lo spazio espositivo in via delle Battaglie a Brescia, a ospitare il 14 e 15 dicembre 2024 il Vintail Supermarket, evento natalizio patrocinato dal Comune e dall’assessorato alle Attività ... Riporta giornaledibrescia.it