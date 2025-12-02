Brescia | Maker Market - Regalini di Natale

Il Makers Market torna al Mo.Ca di Brescia con un’edizione natalizia raddoppiata. Sabato 20 e domenica 21 dicembre gli spazi di via Moretto 78 ospiteranno il meglio dell’artigianato contemporaneo e del design indipendente, per una due giorni dedicata a chi cerca un regalo di Natale originale e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it