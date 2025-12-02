Brasile dramma allo zoo | 19enne si cala nella gabbia della leonessa e viene sbranato

Il giovane, che sembra soffrisse di problemi psichici, ha scalato la recinzione ed è stato attaccato dal felino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Brasile, dramma allo zoo: 19enne si cala nella gabbia della leonessa e viene sbranato

Dramma allo zoo, 19enne sbranato da una leonessa. L'albero, gli artigli e i morsi mortali - Una leonessa ha attaccato mortalmente un giovane che aveva invaso il suo recinto nello zoo di Joao Pessoa, nell'est del Brasile. Lo riporta affaritaliani.it

Sbranato da un leone allo zoo davanti agli altri ospiti, il 19enne si era calato nella gabbia: «Sognava di diventare un domatore» - Un adolescente che sognava di diventare un domatore di leoni è stato sbranato davanti a un pubblico inorridito di uno zoo, dopo aver scavalcato una recinzione di 6 metri per entrare ... msn.com scrive

19enne scalvaca un muro di sei metri e si butta nel recinto dello zoo: una leonessa lo sbrana sotto gli occhi degli altri visitatori - Gerson de Melo Machado, affetto da schizofrenia, è morto dopo essere entrato nel recinto dei felini allo zoo di João Pessoa ... ilfattoquotidiano.it scrive

“Voleva vivere in Africa”, 19enne entra nel recinto dei leoni in uno zoo e viene ucciso - La tragica storia di Gerson Machado, il 19enne brasiliano morto dopo essere entrato nel recinto dei leoni: un sogno infantile diventato dramma. Scrive blogsicilia.it

Entra nel recinto di uno zoo e viene ucciso da una leonessa: il dramma che dovrebbe farci riflettere - Un uomo è riuscito ad entrare nel recinto di una leonessa allo zoo di Bica ed è stato attaccato ed ucciso. Da greenme.it