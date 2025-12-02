Brasile 19enne Gerson de Melo Machado sbranato da leonessa dopo essersi arrampicato ed entrato nel recinto dello zoo Arruda Camara - VIDEO

Appena il giovane ha iniziato la discesa, la leonessa si è avventata su di lui proteggendo il proprio territorio. La direzione del parco ha inoltre precisato, in una nota separata, che la leonessa non sarà soppressa poiché si trova in buona salute e non ha mostrato comportamenti aggressivi Un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Brasile, 19enne Gerson de Melo Machado sbranato da leonessa dopo essersi arrampicato ed entrato nel recinto dello zoo Arruda Camara - VIDEO

