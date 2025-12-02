PALOMBARA SABINA – Un richiamo elettronico nascosto tra la vegetazione, un suono artificiale capace di attirare gli uccelli come un’esca invisibile. È da qui che nasce l’ennesimo allarme bracconaggio a ridosso di Roma, nel territorio di Palombara Sabina, dove una persona è stata sorpresa e denunciata mentre utilizzava un dispositivo vietato dalla legge. Ma questa volta il caso assume contorni ancora più inquietanti: secondo quanto emerso, l’uomo coinvolto sarebbe una guardia venatoria volontaria, ovvero una figura incaricata per legge di vigilare sul rispetto delle regole e sulla tutela della fauna. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it

© Sabinaoggi.it - Bracconaggio con richiamo elettronico: nei guai una guardia venatoria