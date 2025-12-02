Bracconaggio con richiamo elettronico | nei guai una guardia venatoria
PALOMBARA SABINA – Un richiamo elettronico nascosto tra la vegetazione, un suono artificiale capace di attirare gli uccelli come un’esca invisibile. È da qui che nasce l’ennesimo allarme bracconaggio a ridosso di Roma, nel territorio di Palombara Sabina, dove una persona è stata sorpresa e denunciata mentre utilizzava un dispositivo vietato dalla legge. Ma questa volta il caso assume contorni ancora più inquietanti: secondo quanto emerso, l’uomo coinvolto sarebbe una guardia venatoria volontaria, ovvero una figura incaricata per legge di vigilare sul rispetto delle regole e sulla tutela della fauna. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Abbiamo appreso da un'emittente regionale di un caso di bracconaggio vicino Roma, ma questa volta a essere denunciata sembrerebbe essere una guardia venatoria. Chi dovrebbe far rispettare le regole sembra essere stato sorpreso a violarle usando un ric Vai su X
Abbiamo appreso da un’emittente regionale di un caso di bracconaggio vicino Roma, ma questa volta a essere denunciata sembrerebbe essere una guardia venatoria. Chi dovrebbe far rispettare le regole sembra essere stato sorpreso a violarle usando un ri - facebook.com Vai su Facebook
Cacciatore sorpreso nei boschi dell’Aspromonte con richiamo acustico illegale, denunciato - Durante un’operazione mirata al contrasto del bracconaggio nelle aree boschive e delle rapine di armi ai danni dei cacciatori, i Carabinieri della Stazione di Santo Stefano in Aspromonte hanno individ ... Come scrive msn.com
Bracconaggio, sequestro e denuncia dei Guardiaparco di Bracciano-Martignano - Un uomo residente ad Anguillara, è stato denunciato a piede libero per attività di bracconaggio dai Guardiaparco di Bracciano ... Segnala lagone.it
Bracconaggio, denunciato cacciatore per impianto vietato - Un cacciatore di Anguillara Sabazia (Roma) è stato denunciato dai Guardiaparco dall'ente di gestione del Parco Naturale Regionale Bracciano- Scrive msn.com
Bracconaggio a Vallio Terme, trappole e 130 metri di reti illegali nel bosco: denunciato - Vallio Terme (Brescia), 13 novembre 2025 – Fatica a camminare a causa di una serie di problemi di deambulazione, ma nonostante questo è riuscito a costruire una tesa di reti da uccellagione lunga ... Da ilgiorno.it
Bracconaggio, denunciato un 78enne. L'anziano, con problemi di deambulazione, si spostava con alcuni funi - L'anziano aveva allestito un vero e proprio terreno di «caccia» nella zona boschiva di Vallio Terme. Da brescia.corriere.it