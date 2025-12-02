Bper in favore della filiera | Sosteniamo gli agricoltori e la crescita del settore

Firenze, 2 dicembre 2025 – La chiusura di un cerchio. Ma anche uno spunto per il futuro. Paolo Nini, Responsabile Territoriale Retail Toscana presso BPER Banca traccia un bilancio complessivo di una kermesse in sei tappe ricca di confronti, studi, approfondimenti. Con l'evento di domani ad Arezzo si chiude il ciclo degli appuntamenti di Agrofutura 2025, con BPER main partner. Che esperienza è stata? Con l'evento di Arezzo si chiude il ciclo degli appuntamenti di Agrofutura 2025, con BPER main partner. Che esperienza è stata? "Agrofutura è stato un prezioso momento di confronto e di approfondimento.

