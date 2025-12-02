Botte e terrore a Bovolone mega rissa con 12 tra ragazze e ragazzi | cosa ha scatenato la violenza

Notizie.virgilio.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dodici persone coinvolte in una rissa a Bovolone: identificazioni, controlli straordinari e dieci provvedimenti di divieto ai locali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

botte e terrore a bovolone mega rissa con 12 tra ragazze e ragazzi cosa ha scatenato la violenza

© Notizie.virgilio.it - Botte e terrore a Bovolone, mega rissa con 12 tra ragazze e ragazzi: cosa ha scatenato la violenza

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Botte Terrore Bovolone Mega