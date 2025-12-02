Dopo essersi già affrontate di recente in campionato, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen tornano subito una contro l’altra, stavolta in DFB-Pokal: partita secca, quindi niente calcoli. Al Signal Iduna Park si gioca un passaggio del turno che vale tantissimo anche sul piano mentale, perché in Coppa basta un episodio per cambiare stagione e narrativa. Come arrivano le due squadre. Dortmund I gialloneri arrivano con fiducia dopo un successo pesante nell’ultimo incrocio diretto, una vittoria che ha dato slancio in classifica e ha rimesso al centro alcune certezze: intensità, attacchi rapidi e capacità di colpire nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen: preview, ultime dai campi, probabili formazioni e pronostico (DFB-Pokal)