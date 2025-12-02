Bortolotti e Nesh Mayday passaggio di testimone nella tekno italiana

Nel cuore della scena elettronica italiana sta prendendo forma un dialogo inatteso tra esperienza e urgenza creativa, tra chi ha scritto capitoli fondamentali della dance e chi oggi vive i circuiti più estremi dell'underground. Da questo confronto nasce una storia che parla di ritorni, metamorfosi e scelte artistiche radicali, profondamente legate al presente.

