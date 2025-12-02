Borgo Ferrovia festeggia un anno di rinascita | l’associazione celebra il compleanno e accende il Natale
Borgo Ferrovia si prepara a celebrare un anno che ha segnato una vera rinascita. Giovedì 5 dicembre l’associazione Per Borgo Ferrovia spegnerà la sua prima candelina con un evento aperto a tutta la città di Avellino, coronando dodici mesi di attività che hanno trasformato il quartiere in uno dei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
