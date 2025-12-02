La Spezia, 2 dicembre 2025 – Oltre 34mila dosi di vaccino somministrate in poco meno di due mesi nello Spezzino, quasi 265mila in tutta la Liguria. É partita a razzo – incentivata forse dalla gratuità estesa per la prima volta a tutte le fasce d’età – la campagna di vaccinazione antinfluenzale avviata dal 1° ottobre dalla Regione e dalle cinque aziende sanitarie. I numeri diffusi ieri sono più che lusinghieri in tutta la regione: quasi 265mila liguri vaccinati (nello stesso periodo dello scorso anno erano circa 106mila) di cui 34.296 nella sola Asl 5. Numeri importanti, che hanno avuto il “merito“ di ridurre gli accessi ai nosocomi liguri per polmonite e influenza, che nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 23 novembre di quest’anno sono stati 988 contro i 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Boom di adesioni. Vaccino antinfluenzale per oltre 34mila spezzini