BOOM! Avanti un Altro non si ferma Ecco la scelta di Bonolis che ha un Senso della Vita!

Le registrazioni di Avanti un Altro non si fermano. L’anticipo sui tempi di marcia del nuovo Caduta Libera di Max Giusti, non stoppa le registrazioni del game di Paolo Bonolis che proseguiranno come da calendario fino al 20 dicembre. Si farà magazzino, non c’è bisogno di dirlo. Ma la messa in onda delle puntate pare abbia già una collocazione in palinsesto sul finire della stagione in corso, con una seconda tranche di episodi. La chicca, tuttavia, è un’altra e possiamo anticiparvela. A gennaio Paolo Bonolis tornerà in studio per registrare un’altra manciata di puntate del suo preserale. Il motivo? Presto detto: pare si voglia tenere libero il presentatore per la nuova edizione de Il Senso della Vita, che dovrebbe finalmente vedere la luce nella prossima stagione televisiva. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

