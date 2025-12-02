BOOM! Avanti un Altro non si ferma Ecco la scelta di Bonolis che ha un Senso della Vita!
Le registrazioni di Avanti un Altro non si fermano. L’anticipo sui tempi di marcia del nuovo Caduta Libera di Max Giusti, non stoppa le registrazioni del game di Paolo Bonolis che proseguiranno come da calendario fino al 20 dicembre. Si farà magazzino, non c’è bisogno di dirlo. Ma la messa in onda delle puntate pare abbia già una collocazione in palinsesto sul finire della stagione in corso, con una seconda tranche di episodi. La chicca, tuttavia, è un’altra e possiamo anticiparvela. A gennaio Paolo Bonolis tornerà in studio per registrare un’altra manciata di puntate del suo preserale. Il motivo? Presto detto: pare si voglia tenere libero il presentatore per la nuova edizione de Il Senso della Vita, che dovrebbe finalmente vedere la luce nella prossima stagione televisiva. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Altre letture consigliate
Un Meteorite Bianco è Atterrato a Porto (E Ha Cambiato Tutto) Immagina: stai camminando per Porto, tra azulejos storici e vicoli antichi, quando improvvisamente... BOOM. Davanti a te si materializza un poliedro bianco gigante che sembra provenire da un'a - facebook.com Vai su Facebook
#RitrattiaSeiCorde a cura di Raffaella Mezzanzanica di Musicalmind Lucille, Blackie e il boom del collezionismo di chitarre: viaggio tra strumenti leggendari e aste milionarie - settima puntata Chi non ricorda “Ritorno al futuro”? parte seconda Il modello us Vai su X