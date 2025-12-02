Bonus mamme 2025 domande al via entro il 9 dicembre | 40 euro al mese per chi?

INPS Delinea i Dettagli: 40 Euro Netti Mensili in un’Unica Soluzione a Dicembre. Scadenza Fissata al 912 per le Prime Richieste Con l’introduzione del Decreto Legge n. 952025 (noto come Decreto Omnibus), sono state definite nuove misure specifiche di sostegno economico per le lavoratrici madri, comunemente identificate come “nuovo bonus mamme”. L’INPS, tramite la Circolare n. 1392025 (pubblicata il 28 ottobre 2025), ha fornito le istruzioni operative per l’accesso a questo beneficio temporaneo per l’anno 2025. Bonus mamme 2025: Importo e Modalità di Erogazione. Il nuovo bonus, istituito per il solo anno 2025, consiste in una somma mensile di 40 euro netti. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

