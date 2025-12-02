Bonucci | Il calcio giocato non mi manca Ecco perché Chiesa non è stato convocato Mondiale? Sono sicuro che il nostro percorso continuerà

Bonucci: «Il calcio giocato non mi manca. Ecco perché Chiesa non è stato convocato». Le parole dell’ex difensore bianconero. Leonardo Bonucci, ex difensore e ora allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del Gran Galà del Calcio, analizzando il momento attuale della Nazionale dopo i recenti impegni e le prospettive future in vista del Mondiale. Playoff Mondiali 2026 Europa: squadre, calendario, regolamento, risultati Il percorso azzurro: continuità e giovani talenti. Bonucci ha espresso fiducia nel percorso intrapreso dagli azzurri, pur riconoscendo che la prestazione nel secondo tempo contro la Norvegia non è stata all’altezza delle aspettative precedenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bonucci: «Il calcio giocato non mi manca. Ecco perché Chiesa non è stato convocato. Mondiale? Sono sicuro che il nostro percorso continuerà»

Altre letture consigliate

GRAN GALA' DEL CALCIO - Italia, Bonucci: "Con Gattuso siamo sulla strada giusta" ift.tt/6uVJFhx Vai su X

Gran Galà del Calcio PREMIO ALLA CARRIERA GIORGIO CHIELLINI E LEONARDO BONUCCI - facebook.com Vai su Facebook

Bonucci parla della vittoria a EURO2020: «Abbiamo ottenuto qualcosa che rimarrà nella testa di tutti per sempre» - Bonucci racconta la vittoria a EURO2020: «Abbiamo ottenuto qualcosa che rimarrà nella testa di tutti». Da calcionews24.com

VIDEO Italia, Conte: 'Ci manca un grande centravanti'. Bonucci, frecciata a Prandelli: 'Troppi test, poco campo' - Antonio Conte e Leonardo Bonucci sono stati i protagonisti della conferenza stampa prima dell'amichevole contro il Portogallo, in programma domani alle 20. Lo riporta calciomercato.com

Bonucci: "Più gli inglesi mi fischiavano e insultavano, più godevo e mi caricavo" - Leonardo Bonucci, ex colonna della Nazionale e della Juventus, e oggi collaboratore tecnico di Gennaro Gattuso, è tornato sulle emozioni della finale di Euro 2020 in un’intervista a Sports Illustrated ... Come scrive msn.com

Bonucci ombra di Gattuso in Italia-Israele con l’auricolare: quali sono stati i consigli al ct - L’ex difensore collaboratore di Gattuso, ha dato man forte al commissario tecnico, intervenendo spesso e ... Come scrive fanpage.it