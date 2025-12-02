Bonelli | Le famiglie in depravazione alimentare aumentano ma Governo investe in Ponte e armamenti – Il video

Open.online | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 2 dicembre 2025 La dichiarazione di Angelo Bonelli di Avs in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

bonelli famiglie depravazione alimentareBonelli: Le famiglie in depravazione alimentare aumentano ma Governo investe in Ponte e armamenti - (Agenzia Vista) La dichiarazione di Angelo Bonelli di Avs in un punto stampa in piazza Montecitorio. Come scrive stream24.ilsole24ore.com

bonelli famiglie depravazione alimentareAVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «BONELLI: “MELONI NASCONDE LA CRISI SOCIALE, INVESTE SU PONTE E ARMI MENTRE 3 MLN DI FAMIGLIE IN DEPRIVAZIONE ALIMENTARE» - Giorgia Meloni continua a nasconderla mentre i dati presentati oggi alla Camera lo dicono con ... Scrive agenziagiornalisticaopinione.it

Bonelli (Avs): "Meloni vuole aumentare pedaggi, per lei famiglie italiane sono un bancomat" - (Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 "La premier Meloni ha trasformato le famiglie italiane in un bancomat. Secondo notizie.tiscali.it

In Italia 4 milioni di famiglie sono a rischio povertà alimentare - Nel 2023, più di 5,9 milioni di persone in Italia sono in una condizione di deprivazione alimentare materiale o sociale, con un aumento di circa 680mila individui rispetto all’anno precedente. Lo riporta vita.it

Cerca Video su questo argomento: Bonelli Famiglie Depravazione Alimentare