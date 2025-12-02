Bonelli | Le famiglie in depravazione alimentare aumentano ma Governo investe in Ponte e armamenti – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 2 dicembre 2025 La dichiarazione di Angelo Bonelli di Avs in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In Italia 4 milioni di famiglie sono a rischio povertà alimentare - Nel 2023, più di 5,9 milioni di persone in Italia sono in una condizione di deprivazione alimentare materiale o sociale, con un aumento di circa 680mila individui rispetto all’anno precedente. Lo riporta vita.it