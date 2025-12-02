Bonaccini contrariato Conte pronto alle mani libere Schlein che fa?

Raccontano che Stefano Bonaccini sia alquanto contrariato per l’esito del convegno che si è tenuto a Montepulciano da venerdì a domenica scorsi. Dicono che ad aver indispettito il presidente del partito, oltre al fatto di non essere stato invitato a quell’appuntamento, sia l’intento dell’iniziativa che vede in un certo qual modo indirizzata contro di lui. E probabilmente non si sbaglia perché i promotori di quel convegno con quella kermesse hanno voluto certificare alla segretaria Elly Schlein che una maggioranza che la sostiene lei ce l’ha e che chiunque venga dopo (a cominciare da Stefano Bonaccini, Alessandro Alfieri e gli altri riformisti “soft”) che a breve entreranno ufficialmente nella platea dei sostenitori della leader, sarà aggiuntivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

