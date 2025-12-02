Tempo di lettura: < 1 minuto L’incendio di una bombola inserita in una stufa a gas ha provocato ustioni agli arti superiori ad un 75enne di Curti, nel Casertano. L’uomo era in casa con la moglie quando la bombola ha preso fuoco, così nel tentativo di evitare che l’incendio si propagasse a tutta l’abitazione, ha spostato la bombola all’esterno, rimanendo però ferito. Sul posto, allertati dai vicini della coppia, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con una squadra del Comando provinciale di Caserta; i pompieri hanno immediatamente chiuso la mandata del gas e messo in sicurezza la bombola ancora incendiata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bombola prende fuoco, 75enne ustionato nel Casertano