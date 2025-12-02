Bombola prende fuoco 75enne ustionato nel Casertano
Tempo di lettura: < 1 minuto L’incendio di una bombola inserita in una stufa a gas ha provocato ustioni agli arti superiori ad un 75enne di Curti, nel Casertano. L’uomo era in casa con la moglie quando la bombola ha preso fuoco, così nel tentativo di evitare che l’incendio si propagasse a tutta l’abitazione, ha spostato la bombola all’esterno, rimanendo però ferito. Sul posto, allertati dai vicini della coppia, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con una squadra del Comando provinciale di Caserta; i pompieri hanno immediatamente chiuso la mandata del gas e messo in sicurezza la bombola ancora incendiata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Qualcuno ha avuto, e risolto con il rumore che si sente nella parte posteriore quando si prende un Dosso? Il rumore in questione è questo - facebook.com Vai su Facebook
Bombola prende fuoco, 75enne ustionato nel Casertano - L'incendio di una bombola inserita in una stufa a gas ha provocato ustioni agli arti superiori ad un 75enne di Curti, nel Casertano. ansa.it scrive
Bombola in fiamme: 75enne ferito - L'anziano si è ustionato entrambi gli altri superiori nel tentativo che l'incendio si propagasse all'intera abitazione ... Come scrive casertanews.it
Curti, paura in un appartamento: bombola in fiamme sul balcone, ustionato un 75enne - Paura poco dopo mezzogiorno in via Arenara dove un incendio divampato da una bombola a gas ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Secondo ilgiornalelocale.it