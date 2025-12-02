Bombola in fiamme | 75enne ferito
Si è verificato verso le 12 a Curti in via Arenara l’incendio di una bombola di gas all’interno di un appartamento dove si trovavano 2 persone anziane. Allertato il 115 dagli altri condomini, la squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta ha ritrovato la bombola posta sul. 🔗 Leggi su Casertanews.it
