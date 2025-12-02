Bologna vs Parma ottavi di finale di Coppa Italia 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 20252026. I rossoblù vogliono difendere il trofeo conquistato nella scorsa stagione e magari provare a ripetersi, mentre i ducali cercano il rilancio dopo le delusioni del campionato. Bologna vs Parma si giocherà giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Dall’Ara. BOLOGNA VS PARMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I felsinei sono reduci da un buon avvio di campionato, malgrado la sconfitta contro la Cremonese nell’ultimo turno abbia raffreddato gli entusiasmi. La squadra di Italiano si ritrovano comunque al quarto posto e l’obiettivo è ripetersi continuando ad accelerare su tutti i fronti, in particolare in Coppa Italia, dove si proverà a bissare il successo dello scorso anno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Bologna vs Parma, ottavi di finale di Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Approfondisci con queste news

Quattro province tra le prima dodici: Bologna, Parma, Forlì-Cesena e Modena. Sei tra le prime venti, se si aggiungono Ravenna e Reggio Emilia. Se si guardano gli avanzamenti rispetto allo scorso anno, complessivamente la Regione Emilia-Romagna quella - facebook.com Vai su Facebook

OTTAVI DI FINALE #COPPAITALIA PROGRAMMA Juventus-Udinese 2 dicembre ore 21 (Italia1) Atalanta-Genoa 3 dicembre ore 15 (Italia1) Napoli-Cagliari 3 dicembre ore 18 (Italia1) Inter-Venezia 3 dicembre ore 21 (Italia1) Bologna-Parma 4 dicembre ore 1 Vai su X

Dove vedere Bologna-Parma in diretta tv e streaming? - Come guarda la sfida di Coppa Italia fra Bologna e Parma: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com scrive

Torna la Coppa Italia: il programma completo degli ottavi di finale - Dopo gli ottavi, la Coppa Italia proseguirà con i quarti di finale in programma tra il 4 e l’11 febbraio 2026. Scrive tag24.it

Giovedì il Parma in Coppa Italia, rebus Immobile - La sconfitta con la Cremonese ha aperto un mese di fuoco per i rossoblù, un tour de force su quattro fronti. Da ilrestodelcarlino.it

Coppa Italia: Juventus, Napoli, Inter, Bologna, Milan e Lazio in campo. Il programma degli ottavi e dove vederle in chiaro - Torna la Coppa Italia che si svilupperà su due settimane con gli ottavi di finale che decreteranno le otto squadre che accederanno ai quarti della competizione. Secondo msn.com

Coppa Italia, al via gli ottavi di finale: il tabellone del torneo - La coppa nazionale vede l’ingresso delle migliore squadre della Serie A 2024/25 e la vincitrice della scorsa edizione del torneo, il Bologna. Secondo calcioefinanza.it

Coppa Italia, le designazioni arbitrali degli ottavi di finale - Le designazioni arbitrali in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia: Guida scelto per il match Lazio- Scrive gianlucadimarzio.com