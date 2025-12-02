Bologna-Parma Coppa Italia 04-12-2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Tra le sfide degli ottavi di finale della Coppa Italia c’è anche il derby emiliano tra Bologna e Parma, che si gioca al Dall’Ara. Le due squadre si sono affrontate qualche settimana fa in campionato e il Bologna si era imposto in trasferta per 1-3, quindi il Parma cerca la rivincita. I felsinei sono però . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bologna-Parma (Coppa Italia, 04-12-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Contenuti che potrebbero interessarti

Quattro province tra le prima dodici: Bologna, Parma, Forlì-Cesena e Modena. Sei tra le prime venti, se si aggiungono Ravenna e Reggio Emilia. Se si guardano gli avanzamenti rispetto allo scorso anno, complessivamente la Regione Emilia-Romagna quella - facebook.com Vai su Facebook

Formazioni Bologna-Parma di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Orsolini, Bernardeschi, Castro, Dallinga, Guaita, Ondrejka e Pellegrino - Parma, derby emiliano valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/2026: chi gioca titolare e chi va in panchina. Riporta msn.com

Derby Bologna-Parma in Coppa Italia, rossoblù favoriti secondo gli analisti - Parma il 4 dicembre negli ottavi di Coppa Italia: rossoblù favoriti secondo gli analisti. Scrive gazzettadibologna.it

Dove vedere Bologna-Parma in diretta tv e streaming? - Come guarda la sfida di Coppa Italia fra Bologna e Parma: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com scrive

Bologna già al lavoro per la sfida col Parma: tegola Vitik, out 3 settimane - I rossoblù sono già tornati a faticare a Casteldebole in vista del match di Coppa Italia di giovedì al Dall'Ara, il difensore ex Sparta starà fuori quasi un mese. ilrestodelcarlino.it scrive

Coppa Italia 2025 / 2026: il calendario completo dei match e dove vederli - Udinese apre gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26. Lo riporta tg.la7.it

Coppa Italia, le partite di oggi: Juventus-Udinese, orario e dove vederla in tv e in streaming - Coppa Italia 2025/2026: orari, programmazione e dove vedere tutte le partite in diretta TV e streaming. Segnala sport.virgilio.it