Bologna-Parma Coppa Italia 04-12-2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le sfide degli ottavi di finale della Coppa Italia c’è anche il derby emiliano tra Bologna e Parma, che si gioca al Dall’Ara. Le due squadre si sono affrontate qualche settimana fa in campionato e il Bologna si era imposto in trasferta per 1-3, quindi il Parma cerca la rivincita. I felsinei sono però . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

bologna parma coppa italia 04 12 2025 ore 18 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Bologna-Parma (Coppa Italia, 04-12-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Altre letture consigliate

bologna parma coppa italiaBologna-Parma, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia - I campioni in carica recuperano Immobile (convocato dopo 3 mesi), ma dal primo minuto come centravanti ci sarà Dallinga, alle sue spalle Fabbian con Orsolini e Bern ... sport.sky.it scrive

bologna parma coppa italiaCoppa Italia: Bologna-Parma è derby, Italiano ritrova Immobile - Il 14 maggio scorso, a Roma, il Bologna ha alzato la terza Coppa Italia della sua storia, battendo il Milan nella finale di Roma e riaprendo la bacheca a 51 anni di distanza dall'ultima volta. Secondo ansa.it

bologna parma coppa italiaCoppa Italia, Bologna-Parma: convocati e probabili formazioni - Terzo appuntamento in Coppa Italia per il Parma che stavolta dovrà disimpegnarsi in trasferta, al “Renato Dall’Ara” di Bologna, tana dei campioni in carica rossoblù. Riporta sportparma.com

bologna parma coppa italiaCoppa Italia, per il Bologna gli ottavi col Parma. Italiano: “Abbiamo un titolo da difendere” - Giovedì alle 18 gara a eliminazione diretta. Come scrive bologna.repubblica.it

bologna parma coppa italiaPronostico Bologna-Parma: debutto ostico per i detentori del titolo - Parma è un ottavo di finale di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 18:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. Come scrive ilveggente.it

bologna parma coppa italiaProbabili formazioni Bologna-Parma Coppa Italia: le indicazioni verso la 14^ giornata - Nella giornata di giovedì 4 dicembre, andrà in scena allo stadio Renato Dall'Ara di ... Lo riporta fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Parma Coppa Italia