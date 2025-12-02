Bologna-Parma Coppa Italia 04-12-2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Tra le sfide degli ottavi di finale della Coppa Italia c’è anche il derby emiliano tra Bologna e Parma, che si gioca al Dall’Ara. Le due squadre si sono affrontate qualche settimana fa in campionato e il Bologna si era imposto in trasferta per 1-3, quindi il Parma cerca la rivincita. I felsinei sono però . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bologna-Parma (Coppa Italia, 04-12-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Altre letture consigliate

Coppa Italia, ai quarti per ora di sicuro c'è solo Atalanta-Juventus. Domani Bologna-Parma e Lazio-Milan. L'Inter aspetta la vincente di Roma-Torino in programma il 13 gennaio. Napoli vs Fiorentina o Como Vai su X

? Bologna-Parma, probabili formazioni e dove vederla ? https://www.calciostyle.it/coppa-italia/bologna-parma-probabili-formazioni-e-dove-vederla-2?fsp_sid=1666143 ? di Gaetano Vernile - facebook.com Vai su Facebook

Bologna-Parma, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia - I campioni in carica recuperano Immobile (convocato dopo 3 mesi), ma dal primo minuto come centravanti ci sarà Dallinga, alle sue spalle Fabbian con Orsolini e Bern ... sport.sky.it scrive

Coppa Italia: Bologna-Parma è derby, Italiano ritrova Immobile - Il 14 maggio scorso, a Roma, il Bologna ha alzato la terza Coppa Italia della sua storia, battendo il Milan nella finale di Roma e riaprendo la bacheca a 51 anni di distanza dall'ultima volta. Secondo ansa.it

Coppa Italia, Bologna-Parma: convocati e probabili formazioni - Terzo appuntamento in Coppa Italia per il Parma che stavolta dovrà disimpegnarsi in trasferta, al “Renato Dall’Ara” di Bologna, tana dei campioni in carica rossoblù. Riporta sportparma.com

Coppa Italia, per il Bologna gli ottavi col Parma. Italiano: “Abbiamo un titolo da difendere” - Giovedì alle 18 gara a eliminazione diretta. Come scrive bologna.repubblica.it

Pronostico Bologna-Parma: debutto ostico per i detentori del titolo - Parma è un ottavo di finale di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 18:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. Come scrive ilveggente.it

Probabili formazioni Bologna-Parma Coppa Italia: le indicazioni verso la 14^ giornata - Nella giornata di giovedì 4 dicembre, andrà in scena allo stadio Renato Dall'Ara di ... Lo riporta fantamaster.it