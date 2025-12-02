Bologna Lepore non arretra sulla cittadinanza a Francesca Albanese
Le recenti esternazioni di Francesca Albanese, che in realtà da tempo rilascia pubblicamente dichiarazioni discutibili, hanno convinto diversi a interrompere l'iter di assegnazione della cittadinanza onoraria iniziato quando la relatrice speciale dell'Onu sembrava essere diventata il nuovo maître à penser per la sinistra. Seguita dalle folle, acclamata dalla sinistra parlamentare e da quella extra-parlamentare, invitata come relatrice a convegni e incontri, sembrava aver iniziato una parabola politica. Ora questa infatuazione sembra essere finita ma non per tutti. Al di là di Avs che continua a sostenere le posizioni di albanese, il sindaco di Bologna Matteo Lepore sta andando contro corrente confermando l'attribuzione della cittadinanza onoraria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
