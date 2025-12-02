Bologna già al lavoro per la sfida col Parma | tegola Vitik out 3 settimane

Bologna, 2 dicembre 2025 – Nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta contro la Cremonese per il Bologna di Vincenzo Italiano che prosegue nel suo tour de force che di fatto è entrato nel vivo proprio con il Monday Night di campionato. La squadra è infatti già tornata al lavoro a Casteldebole per preparare la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma in programma giovedì sempre al Dall’Ara. Gli uomini più impiegati nella sfida contro la Cremonese hanno svolto lavoro in palestra, attivazione atletica e partitella a campo ridotto per gli altri. Arrivato intanto anche il responso sulle condizioni di Martin Vitik, escluso dai convocati del posticipo per un risentimento muscolare: il difensore ex Sparta Praga è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore lungo destro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

