Bologna fa squadra al Dall’Ara contro la violenza sulle donne

Nella serata del 1 dicembre 2025, lo Stadio Renato Dall'Ara si è trasformato in un grande abbraccio collettivo: migliaia di persone hanno scelto di esserci per dire no alla violenza di genere, intrecciando il tifo per il Bologna FC 1909 a un impegno civile che ha coinvolto l'intera città.

