Bologna e Brindisi due colpi per tentare l’aggancio in vetta

Il primo posto in classifica della Vuelle, conservato dai biancorossi per la concomitante sconfitta di Verona - caduta a Livorno -, è provvisorio. Perché due delle inseguitrici a quota 18, ovvero Fortitudo e Brindisi, hanno in questo momento due partite in meno, ovvero non hanno giocato né il turno infrasettimanale di mercoledì scorso, né la gara di domenica, a causa delle convocazioni in Nazionale di alcuni giocatori che hanno fatto slittare le partite. Domani sera avremo un primo responso, con la Valtur di Andrea Cinciarini che recupera la 14ª giornata non disputata contro Mestre per la convocazione di Mouaha con la Nazionale del Camerun; mentre la Fortitudo giocherà, sempre domani sera, la sfida di Avellino valida per la 15ª giornata, rinviata per la convocazione di Jurkatamm con l’Estonia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna e Brindisi, due colpi per tentare l’aggancio in vetta

LA CLASSIFICA PARZIALE.... Siamo sempre primi in solitaria ma Brindisi e Bologna hanno due gare da recuperare (giocano entrambe la prima partita mercoledi 3) e potrebbero agganciarci. Intanto Livorno, sempre più sorpresa del campionato, batte Verona - facebook.com Vai su Facebook

