Bologna diventa blu | una città a misura delle persone con autismo e neurodivergenze

Bolognatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bologna ha aderito al progetto Bologna Città Blu, presentato dall’Associazione nazionale genitori soggetti autistici. Il progetto ha l’obiettivo “di rendere la città accessibile e inclusiva per le persone che soffrono di disturbi dello spettro autistico e di neurodivergenze. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

