Bologna-Cremonese le pagelle | Vardy bomber senza tempo 8 Serataccia Casale 4,5

Gazzetta.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella squadra di Nicola tanti voti alti e nessuna insufficienza. Tra i padroni di casa si salvano in pochi, tra cui Orsolini e Castro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bologna cremonese le pagelle vardy bomber senza tempo 8 serataccia casale 45

© Gazzetta.it - Bologna-Cremonese, le pagelle: Vardy bomber senza tempo, 8. Serataccia Casale, 4,5

Approfondisci con queste news

bologna cremonese pagelle vardySerie A, Bologna-Cremonese 1-3: super Vardy e Payero affondano Italiano - Doppietta dell'ex Leicester per il trionfo al Dall'Ara dei grigiorossi: ai rossoblu non basta il rigore di Orsolini ... Da msn.com

bologna cremonese pagelle vardyVardy-show, colpo Cremonese al “Dall'Ara” e Bologna al tappeto - BOLOGNA (ITALPRESS) – Torna a vincere la Cremonese e lo fa nel segno di Jamie Vardy. iltempo.it scrive

bologna cremonese pagelle vardyColpaccio a Bologna: la Cremonese supera 3-1 i rossoblù al Dall’Ara. Doppietta di Vardy - La squadra di Nicola ritrova lo smalto dei giorni migliori e conquista tre punti d'oro in casa di una delle formazioni più in forma del campionato. Si legge su ilgiorno.it

bologna cremonese pagelle vardyBologna Cremonese 1-3: Payero e Vardy decisivi al Dall’Ara! Juventus che accorcia a -1 dai rossoblù di Italiano in classifica - 1 dai rossoblù di Italiano in classifica Il fortino del Dall’Ara cade fragorosamente e la classifica di Serie A sub ... Si legge su juventusnews24.com

bologna cremonese pagelle vardyBologna-Cremonese 1-3: video, gol e highlights - Gran colpo della Cremonese nel posticipo della 13^ giornata del campionato di Serie A. Scrive sport.sky.it

bologna cremonese pagelle vardyPagelle Bologna Cremonese, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A. I voti - Pagelle Bologna Cremonese: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026. Lo riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Bologna Cremonese Pagelle Vardy