Bologna-Cremonese le pagelle | Vardy bomber senza tempo 8 Serataccia Casale 4,5
Nella squadra di Nicola tanti voti alti e nessuna insufficienza. Tra i padroni di casa si salvano in pochi, tra cui Orsolini e Castro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Serie A, Bologna-Cremonese 1-3: doppietta di Vardy, gol di Payero e Orsolini Stadio Dall’Ara Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-13-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-mila - facebook.com Vai su Facebook
#Bologna 1-2 #Cremonese : Riccardo Orsolini penalty! #BolognaCremonese #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X
Serie A, Bologna-Cremonese 1-3: super Vardy e Payero affondano Italiano - Doppietta dell'ex Leicester per il trionfo al Dall'Ara dei grigiorossi: ai rossoblu non basta il rigore di Orsolini ... Da msn.com
Vardy-show, colpo Cremonese al “Dall'Ara” e Bologna al tappeto - BOLOGNA (ITALPRESS) – Torna a vincere la Cremonese e lo fa nel segno di Jamie Vardy. iltempo.it scrive
Colpaccio a Bologna: la Cremonese supera 3-1 i rossoblù al Dall’Ara. Doppietta di Vardy - La squadra di Nicola ritrova lo smalto dei giorni migliori e conquista tre punti d'oro in casa di una delle formazioni più in forma del campionato. Si legge su ilgiorno.it
Bologna Cremonese 1-3: Payero e Vardy decisivi al Dall’Ara! Juventus che accorcia a -1 dai rossoblù di Italiano in classifica - 1 dai rossoblù di Italiano in classifica Il fortino del Dall’Ara cade fragorosamente e la classifica di Serie A sub ... Si legge su juventusnews24.com
Bologna-Cremonese 1-3: video, gol e highlights - Gran colpo della Cremonese nel posticipo della 13^ giornata del campionato di Serie A. Scrive sport.sky.it
Pagelle Bologna Cremonese, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A. I voti - Pagelle Bologna Cremonese: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026. Lo riporta calcionews24.com