Bologna-Cremonese 1-3 la doppietta di Vardy stende i rossoblù

Bologna, 1 dicembre 2025 - Colpo grosso della Cremonese che espugna il Dall'Ara. Finisce 1-3: doppio vantaggio della squadra di Nicola con Payero e Vardy, i rossoblù la riaprono con il calcio di rigore di Orsolini ma tornano sotto di due lunghezze con Vardy che firma la sua prima doppietta italiana. Cremonese avanti. Italiano conferma Odgaard e Orsolini a supporto di Castro, Nicola sceglie il tandem Vardy-Bonazzoli con Vazquez ancora una volta in panchina. Primo squillo del Bologna al 3': Orsolini riceve palla su cross di Dominguez, se la aggiusta e calcia con il mancino a giro, palo pieno. Minuto 8, ci prova dalla distanza Dominguez con il destro: Audero si distende e respinge in tuffo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna-Cremonese 1-3, la doppietta di Vardy stende i rossoblù

