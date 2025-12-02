Bologna-Cremonese 1-3 Italiano | Serata storta commessi errori Ci rifaremo
Bologna, 1 dicembre 2025 – Una partita nata male ma anche qualche errore e superficialità in alcune occasioni. Vincenzo Italiano prova ad analizzare a mente fredda cosa non ha funzionato nella sconfitta con la Cremonese, la prima stagionale al Dall’Ara e la terza in campionato. Uno stop che lascia l’amaro in bocca per come è arrivato ma che rappresenta anche uno spunto di riflessione in un momento in cui il Bologna è chiamato a correre a mille per rimanere in corsa su tutti i fronti: “Penso sia stata una partita di quelle che nascono male subito. Tiro di Orso, palo, tiro di Dominguez, parata. Poi questi errori che abbiamo commesso sono stati un po' superficiali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Serie A, Bologna-Cremonese 1-3: doppietta di Vardy, gol di Payero e Orsolini Stadio Dall’Ara Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-13-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-mila - facebook.com Vai su Facebook
#Bologna 1-2 #Cremonese : Riccardo Orsolini penalty! #BolognaCremonese #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X
Bologna-Cremonese 1-3: Vardy riporta sulla terra i rossoblù - La squadra di Nicola si impone al Dall'Ara, infliggendo la terza sconfitta a Lucumi e compagni, apparsi stanchi e imprecisi, di Orsolini su rigore la rete del momentaneo 1- Scrive ilrestodelcarlino.it
Colpaccio a Bologna: la Cremonese supera 3-1 i rossoblù al Dall’Ara. Doppietta di Vardy - La squadra di Nicola ritrova lo smalto dei giorni migliori e conquista tre punti d'oro in casa di una delle formazioni più in forma del campionato. ilgiorno.it scrive
Bologna-Cremonese 1-3: video, gol e highlights - Gran colpo della Cremonese nel posticipo della 13^ giornata del campionato di Serie A. Secondo sport.sky.it
Serie A, Bologna-Cremonese 1-3: super Vardy e Payero affondano Italiano - Doppietta dell'ex Leicester per il trionfo al Dall'Ara dei grigiorossi: ai rossoblu non basta il rigore di Orsolini ... Secondo msn.com
Il Bologna cade al Dall'Ara, la Cremonese vince 3-1 con una doppietta di Vardy CRONACA e FOTO - 3 Gol di Jamie Vardy Lancio lungo sulla destra per Barbieri che al volo mette un pallone delizioso al centro. ansa.it scrive
Colpaccio della Cremonese al Dall'Ara: 3-1 al Bologna nel segno di Vardy - Si ferma invece a tre la striscia di vittorie consecutive del Bologna ... Da agi.it