Bologna cambia faccia E inaugura il suo naviglio

La città delle Due Torri non aggancia il podio di pochissimo, ma resta comunque al top per qualità della vita conquistando il quarto posto. In più, guadagna cinque posizioni rispetto all'anno scorso. Segno che la città sta cambiando, evolvendo, scommettendo sul futuro. Opera simbolo di questa trasformazione il tram che, grazie ai fondi Pnrr, a giugno dovrebbe consegnare una nuova mobilità ai bolognesi. Ma oltre all'infrastruttura (che, come nella vicina Firenze, in itinere sta creando non poche critiche per via dei disagi dei cantieri) c'è di più. Perché fatto il tram, in tandem nascono anche opere di riqualificazione.

